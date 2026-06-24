6月22日、旭川地裁は殺人罪などの罪に問われる内田梨瑚被告（23）に懲役27年の実刑判決を言い渡した。裁判では弁護側が「殺人の実行行為はなかった」と一貫して述べたのに対し、検察は「被告人らの言動や犯行の経緯が、被害者のAさんを心身ともに追い込んだ。実質的に殺人行為といえる」と主張。最終的に殺人の実行行為は認められ、判決は求刑どおりだった。【写真を見る】タバコのようなものを手に持ち…カラオケで熱唱する内田