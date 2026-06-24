サッカー北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、1次リーグL組第2節でイングランドがガーナと0-0で引き分けた。この試合でイングランドは屈辱の“史上ワースト”を記録したという。初戦2発のエースFWハリー・ケインを中心に攻め、実に18本のシュートを放つも無得点。決定力を欠き、フラストレーションの溜まる展開で結局スコアレスドローに。勝ち点1を積み上げたものの、1勝1分けの勝ち点4で決