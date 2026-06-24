サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２３日（日本時間２４日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日）の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を行った。チュニジア戦で自身Ｗ杯初ゴールを挙げたＭＦ伊東純也（３３）＝ゲンク＝は、ネット上で話題となっている自身を巡るフェイクニュースについて言及した。ＳＮＳでは、過去の伊東がコンビニのレジで顧客対応