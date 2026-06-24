ますます小池栄子が売れてきている芸能プロダクション“イエローキャブ”の巨乳グラビア・アイドルとして一世を風靡した小池栄子（45歳）が、ますます“大女優”へと進化を遂げている。このところ立て続けにドラマの主演に抜擢されているのだ。少し前には7月7日にスタートするドラマ『さよならノワール』（フジテレビ系、火曜21時〜）の主演抜擢が発表されたばかり。演じる役柄は、警視庁西池袋署の犯罪被害者支援室に所属する元マ