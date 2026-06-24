タレントの中川翔子が22日、自身のインスタグラムを更新。長男＆次男との親子3ショットなどを添え、近況を伝えた。【写真】「トータル25キロ痩せました」双子の長男＆次男を抱っこする中川翔子の最新ショット中川は「イラストやお仕事やることでバタバタ！ありがたい！」と、充実した日々を過ごしていることを報告。昨年9月に誕生した双子については「成長が日々著しいです！」と話し、「きのう、ハイハイで爆笑しながら追い