サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＪ組第２戦（２２日＝日本時間２３日）、アルゼンチンがオーストリアに２―０で快勝。決勝トーナメント進出を決めた。ＦＷリオネル・メッシ（３８＝マイアミ）は全２得点を叩き出す活躍。前半に先制弾となるＷ杯通算１７点目を決めてＷ杯最多得点記録を更新すると、後半には１８得点目をマークした。そのメッシを巡り、次回２０３０年Ｗ杯まで現役続行するとの仰天計画が浮上。次回大会はモロッ