6月23日、中日ドラゴンズ応援団が公式サイトやインスタグラムで“声明”を発表した。ネット上で論争が起きている、6月21日の読売ジャイアンツとの試合中に起きた「コール」について言及したものだ。【写真】中日ファンから「浦田コール」を浴びせられて悔しそうな浦田選手この日、5−3の逆転勝利で巨人を退けた中日。勝利に沸いた中日ファンが陣取る東京ドームのレフトスタンドだが、負けないくらいの大歓声が上がったのが8回