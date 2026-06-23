台湾の青春ファンタジーBLドラマ『Smile After Tears』が2026年6月24日21時よりU-NEXTにて独占レンタル配信開始となる。レンタル価格は各話220円（5日間）。『Smile After Tears』が6月24日21時よりU-NEXTにて独占レンタル配信開始『Smile After Tears』は、笑顔を絶やさない心優しい高校生・ジュンジア（ジャン・ジュンジア）と、バンドのボーカルを務める寡黙な先輩シャオホー（ハー・イエンカイ）、そしてジュンジアに想いを寄