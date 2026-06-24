キャッチーなルックスと超絶的な演奏技術、複雑なリズムとハーモニーをポップに昇華した音楽性で旋風を巻き起こしたドミ＆JD・ベックが、4年ぶりとなる2ndアルバム『WHO ASKED?』を7月31日にリリースすることが決定した。【写真】ヒップホップ化された大谷翔平＆山本由伸ドミ＆JD・ベックは2022年、アンダーソン・パークのレーベル・APESHITとブルーノートのダブルネームでデビュー。これまでの来日公演はすべてソールドアウト