NHKEテレの人気幼児番組「いないいないばあっ！」で7代目おねえさん「はるちゃん」として親しまれた倉持春希（15）が23日、Xを通じ、同番組からの卒業を報告した。同番組には約7年間出演。子供たちのスターとして親しまれた倉持が、今後は新たなステージへ飛躍する。「先日のNHK公演をもって、『いないいないばあっ！ワンワンわんだーらんど』を卒業いたしました」と写真を添えて報告。「約7年“はるちゃん”を応援してくだ