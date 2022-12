毎年年末に映画評論サイトのTC Candlerが発表する「世界で最も美しい顔トップ100」の2022年版が発表されました。2021年版では日本から女優の山本舞香、小松菜奈、石原さとみ、TWICEの湊崎紗夏(サナ)と平井もも(モモ)、PURPLE K!SSの毛利小雪(ユキ)の6人が選出されていましたが、2022年版では山本舞香、小松菜奈、石原さとみ、モモ、ユキが選外となり、新たにAKB48の行天優莉奈、XGのHARVEY、女優の大和田南那、NiziUのニナ、LE SSERAFIMのカズハが選出されています。そんな「世界で最も美しい顔トップ100」の2022年版の全画像をまとめてみました。

The 100 Most Beautiful Faces of 2022 - YouTube

◆1位:ジャスミン・トオークス:アメリカ モデル 31歳

◆2位:Nancy Jewel Mcdonie:韓国/アメリカ 歌手/ダンサー 22歳

◆3位:LISA:タイ 歌手/ダンサー/モデル 25歳

◆4位:Dasha Taran:ロシア モデル 23歳

◆5位:SITALA:タイ 歌手/モデル 26歳

◆6位:イヴァナ・アラウィ:フィリピン/モロッコ 女優/モデル/歌手 26歳

◆7位:ヤエル・シェルビア:イスラエル モデル 21歳

◆8位:マイ・オマル:イエメン 女優/モデル 34歳

◆9位:Nana:韓国 女優/モデル/歌手 31歳

◆10位:ツウィ:台湾 歌手/ダンサー 23歳

◆11位:Lyodra Ginting:インドネシア 歌手 19歳

◆12位:ガル・ガドット:イスラエル モデル/女優 37歳

◆13位:Jisoo:韓国 歌手/女優/モデル 27歳

◆14位:キミア・ホセイニ:イラン 女優 19歳

◆15位:Rosé:ニュージーランド 歌手 25歳

◆16位:エミリー・ネレン:ノルウェー Vlogger 27歳

◆17位:サナ:日本 歌手/ダンサー 25歳

◆18位:Vienna Maryce:カナダ モデル 18歳

◆19位:Song Yuqi:中国 歌手/ダンサー/モデル 23歳

◆20位:ハリマ・アデン:ソマリア モデル/デザイナー 25歳

◆21位:Kaylyn Slevin:アメリカ モデル/女優/ダンサー 22歳

◆22位:Chaeryeong:韓国 歌手/ダンサー/モデル 21歳

◆23位:リザ・ソベラーノ:フィリピン/アメリカ 女優/モデル 24歳

◆24位:ジェニー:韓国 歌手/ダンサー 26歳

◆25位:ティラーヌ・ブロンドー:フランス モデル/女優 21歳

◆26位:Sorn:タイ 歌手 26歳

◆27位:アナ・デ・アルマス:キューバ 女優 34歳

◆28位:カン・スルギ:韓国 歌手/ダンサー/女優 28歳

◆29位:メイカ・ウーラード:オーストラリア モデル 18歳

◆30位:YooA:韓国 歌手/ダンサー/モデル 27歳

◆31位:Berta Castane:スペイン 女優/モデル 20歳

◆32位:Josie Lane:イギリス モデル 21歳

◆33位:シーラ・ターコルー:トルコ 女優/モデル 23歳

◆34位:Ningning:中国 歌手/モデル/ダンサー 20歳

◆35位:オクテャブリーナ・マクシモバ:ロシア モデル 27歳

◆36位:行天優莉奈:日本 アイドル 23歳

◆37位:ハルナーズ・サンドゥ:インド ミスユニバース/モデル 22歳

◆38位:Eleen Suliman:サウジアラビア モデル/インフルエンサー 28歳

◆39位:チョン・ソミ:カナダ/韓国 歌手 21歳

◆40位:サバンナ・クラーク:オーストラリア 歌手 19歳

◆41位:Jumbo Tsang:香港 アーティスト 31歳

◆42位:Sasha Song:ベラルーシ モデル/YouTuber 24歳

◆43位:Özge Yağız:トルコ 女優 25歳

◆44位:チャン・ウォニョン:韓国 歌手 18歳

◆45位:Ahlem Fekih:チュニジア 女優/モデル 25歳

◆46位:エンファ・ワラハ:タイ 歌手 27歳

◆47位:ヘリー・シャー:インド 女優/モデル 26歳

◆48位:ロリ・ハーヴィー:アメリカ モデル 25歳

◆49位:ジェイド・ウェーバー:フランス/香港/アメリカ モデル 17歳

◆50位:シャオ・ティン:中国 歌手 23歳

◆51位:ジャニーン・グティエレス:フィリピン 女優 33歳

◆52位:ポキメイン:モロッコ/カナダ 配信者 26歳

◆53位:Hande Erçel:トルコ 女優/モデル 29歳

◆54位:メリッサ・バレラ:メキシコ 女優/歌手 32歳

◆55位:ミナ:日本 歌手 25歳

◆56位:デュア・リパ:イギリス 歌手/モデル 27歳

◆57位:Thao Nhi Le:中国 モデル 28歳

◆58位:ルピタ・ニョンゴ:メキシコ/ケニア 女優/モデル 39歳

◆59位:HARVEY:日本 歌手 20歳

◆60位:シドニー・スウィーニー:アメリカ 女優 25歳

◆61位:ナオミ・スコット:イングランド 女優 29歳

◆62位:Day:香港 歌手 20歳

◆63位:エラ・バリンズカ:アメリカ 女優 26歳

◆64位:グーリーナーザー:中国 女優 30歳

◆65位:エマ・ワトソン:イギリス 女優/モデル 32歳

◆66位:Sullyoon:韓国 歌手 18歳

◆67位:テイラー・ヒル:アメリカ モデル 26歳

◆68位:Mandy Tam:香港 アーティスト 22歳

◆69位:Dita Karang:インドネシア 歌手 25歳

◆70位:Franciny Ehlke:ブラジル モデル 23歳

◆71位:エデン・ファインズ:イスラエル モデル 25歳

◆72位:イェジ:韓国 歌手 22歳

◆73位:ゴルシフテ・ファラハニ:イラン 女優 39歳

◆74位:Banita Sandhu:イギリス/インド 女優 25歳

◆75位:Anna Van Patten:アメリカ 女優/モデル 24歳

◆76位:ミンニ:タイ 歌手 25歳

◆77位:ウィットニー・ピーク:ウガンダ 女優 19歳

◆78位:ディルラバ・ディルムラット:中国 女優/モデル 30歳

◆79位:Kylin Milan:アメリカ 歌手/女優 16歳

◆80位:ベラ・ポールチ:アメリカ/フィリピン 歌手 25歳

◆81位:Candela Gallo:アルゼンチン モデル 19歳

◆82位:Duda Pimenta:ブラジル 歌手 16歳

◆83位:エミリア・クラーク:イギリス 女優 36歳

◆84位:Anna Jobling:マレーシア 女優 22歳

◆85位:アリアナ・グランデ:アメリカ 歌手 29歳

◆86位:ボナ:韓国 歌手 27歳

◆87位:ジャーダン・ダン:イギリス スーパーモデル/女優/デザイナー 32歳

◆88位:大和田南那:日本 モデル/女優 23歳

◆89位:アンドレア・ボテズ:カナダ チェスプレイヤー 20歳

◆90位:シドニー・マクラフリン:アメリカ アスリート 23歳

◆91位:ダニエル:オーストラリア/韓国 歌手 17歳

◆92位:ナディア・フェレイラ:パラグアイ モデル 23歳

◆93位:ニナ:アメリカ/日本 歌手 17歳

◆94位:アナ・マリア・マルコヴィッチ:クロアチア アスリート 23歳

◆95位:Yenny:中国 歌手 25歳

◆96位:マーゴット・ロビー:オーストラリア 女優 32歳

◆97位:ジェナ・オルテガ:アメリカ 女優 20歳

◆98位:カズハ:日本 歌手 19歳

◆99位:Mariama Diallo:ギニア モデル/女優

◆100位:リリー・コリンズ:イギリス 女優 33歳