【ネタバレ】『シカゴ・メッド』シーズン8であのカップルが結婚＆卒業…！

人気医療ドラマ『シカゴ・メッド』のシーズン8であのカップルが結婚し、シリーズから卒業することが明らかとなった。米Peopleが報じている。(※本記事は、シーズン8に関するネタバレを含みますのでご注意ください)

一度別れるも新シーズンで再会して愛が再燃

シーズン6第16話「救済」でエイプリル・セクストン(ヤヤ・ダコスタ)は、イーサン・チョイ(ブライアン・ティー)との婚約に失敗して番組を去ったが、シーズン8でエイプリルがカムバックするとすぐに二人のロマンスが再燃。全米で11月16日に放送されたシーズン8第8話「Everyone's Fighting a Battle You Know Nothing About(原題)」では、マギー・ロックウッド(マーリン・バーレット)がエイプリルとイーサンの結婚式の招待状を受け取り、二人が結婚する展開が明らかになっていた。

そして11月下旬にPeopleが独占公開したファーストルック画像では、クラシックなタキシードを着たイーサンと、ゴージャスでエレガントなウェディングドレスを身にまとったエイプリルが、神父の前で見つめ合う姿を目にすることができる。彼らの結婚式を描いたシーズン8第9話「This Could Be the Start of Something New(原題)」は現地の12月7日に放送される予定だ。

共同ショーランナーのアンドリュー・シュナイダーは結婚式のシーンについて「エイプリルはカトリック教徒として育ったので、伝統的な教会での結婚式は彼女にとっても家族にとっても重要です。エイプリルの白いウェディングドレスは、彼女の伝統に対する思いを反映しています」と説明。ドレスは、“ディテールの建築家”と呼ばれるレバノン系イタリア人デザイナー、トニー・ウォードのデザインだという。

ショーランナーであるシュナイダーとダイアン・フロロヴによると、エイプリルとイーサンを復縁させて結婚させるアイデアは、シーズン8の撮影開始時に決まったのだという。フロロヴは「二人とも仕事の面でも感情の面でも成長し、ついに人生をともにする準備が整ったのです。今シーズンの初めに再会した時、エイプリルはイーサンがよりオープンであまり堅苦しくなくなったことを知り、イーサンは彼女が必要としている男性になれると気がついたんです。これにより、二人がまだお互いに感じていた感情が花開いたというわけです」と説明している。

戻ってきたばかりのエイプリルも卒業へ

さらにシュナイダーは、結婚後に二人が立てている計画にも言及。「二人はシカゴの恵まれない地域に一流の医療を提供するため、移動式の診療所を始めます」と述べ、10月の時点で降板が発表されていたイーサン役のブライアンとともに、エイプリル役のヤヤもシリーズを卒業することを明かした。とはいえ、イーサンとエイプリルはシカゴに残るため、将来的にゲストとして登場する可能性は十分あるとも付け加えている。

『シカゴ・メッド』シーズン8は米NBCにて毎週水曜日に放送中。日本では、シーズン1〜6がHuluにて配信中。(海外ドラマNAVI)

