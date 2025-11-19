バカップルにイチャイチャして欲しくない場所９パターン
人前でイチャイチャするカップルに対して、目のやり場に困った経験もあるのではないでしょうか。本人たちはお互いに夢中でも、周囲の人にとっては苦痛だと感じることもあるしょう。自分自身が交際中、周囲のみなさんに迷惑をかけないために「バカップルにイチャイチャして欲しくない場所９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】電車でのイチャイチャ
電車での迷惑行為のひとつです。電車の中では大人しくしましょう。
【２】行列に並んでいる最中でのイチャイチャ
カップルが前に並んでいた場合、視界に入らない場所へ移動することも難しく、ストレスに感じてしまうでしょう。
【３】個室ではない居酒屋でのイチャイチャ
隣のお客さんにストレスを与えます。周囲のお客さんはお酒を飲んでいるので、トラブルが発生する可能性があります。
【４】路上でのイチャイチャ
街ゆく人にラブラブっぷりを見せつけるパターンです。
【５】図書館でのイチャイチャ
ヒソヒソと話す声が、周囲の人にはストレスとなり、勉強に集中できません。
【６】教室、職場でのイチャイチャ
学校や職場の人間関係に支障をきたす可能性があります。
【７】友人同士の集まりでイチャイチャ
友人同士の集まりにおいて、二人の世界を作ってしまうパターンです。一緒にいる友人もツッコミづらい状況でしょう。
【８】子どもが遊んでいる公園でイチャイチャ
子どもが真似する恐れがあります。教育上、好ましくないので避けた方がよいでしょう。
【９】駅のエスカレーターでイチャイチャ
段差を利用し、彼女が彼氏を見上げながらイチャイチャすることが特徴です。後ろに立っている人は視線を逸らすことができず、ストレスを受けることになります。
他にはどのような場所で、カップルにイチャイチャして欲しくないと思いますか。みなさんのご意見をお待ちしております。
