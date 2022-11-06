¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛÆÇ¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¥Ö¥é¤¬8ºÐ¾¯Ç¯¤Ë³ú¤Þ¤ì¤ÆÀäÌ¿¤¹¤ë¡Ê°õ¡Ë¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
¤³¤Î¤Û¤É¥¤¥ó¥É¤Î¾¯Ç¯¤¬ÆÇ¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¥Ö¥é¤ËÒû¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¾¯Ç¯¤ÏÌ¿¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐ¤Ë¥³¥Ö¥é¤ÎÊý¤¬¾¯Ç¯¤Ë³ú¤Þ¤ì¤ÆÀäÌ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØThe New Indian Express¡Ù¡ØJOE.co.uk¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Æ¥£¡¼¥¹¥¬¥ë½£¥¸¥ã¥·¥å¥×¡¼¥ë¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿Â¼¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö10·î31Æü¡¢8ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯·¯¡ÊDeepak¡Ë¤¬¼«Âð¤ÎÎ¢Äí¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤íÆÍÁ³¡¢ÌÔÆÇ¤ò»ý¤Ä¥³¥Ö¥é¤ËÏÓ¤òÒû¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯·¯¤Ï¥³¥Ö¥é¤ò¿¶¤ê¤Û¤É¤¯¤¿¤á¤Ë²¿ÅÙ¤âÏÓ¤ò·ã¤·¤¯¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥Ö¥é¤Ï¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯·¯¤ÎÏÓ¤òÒû¤ó¤À¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯·¯¤ÏÂçÃÀ¤Ë¤â¥³¥Ö¥é¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤ÆÈ¿·â¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2²ó¤Û¤É³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¥³¥Ö¥é¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯·¯¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÀäÌ¿¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯·¯¤Ï¤Î¤Á¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ø¥Ó¤¬ËÍ¤ÎÏÓ¤Ë´¬¤¤Ä¤¤¤ÆÒû¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤è¡£¿¶¤êÊ§¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤âÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç2²ó¤Û¤É»×¤¤¤Ã¤¤ê³ú¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤è¡£¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯·¯¤ÏÁû¤®¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¹³ÆÇÁÇ¤¬ÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤Ï°ìÆüÉÂ±¡¤Î´Ñ»¡²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë¼«Âð¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯·¯¤¬¥³¥Ö¥é¤ÎÆÇ¤Ë¤è¤ë´í¸±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥Ó¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤¥µ¥ë¡¦¥Õ¥»¥¤¥ó»á¡ÊQaiser Hussain¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÇ¥Ø¥Ó¤ÏÒû¤ó¤À»þ¤ËÆÇ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¥¤¥È¡ÊDry Bite¡Ë¤ò¤¹¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯·¯¤ÏÌ¿¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Òû¤ß½ý¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¤³¤È¤Ç²óÉü¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Mirror¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÇ¥Ø¥Ó¤ÎÀ®¼Ø¤ÏÒû¤ó¤À»þ¤ÎÆÇ¤ò´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÀäÌ¿¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ò³Å¤·¤¿¤êÄÉ¤¤Ê§¤¦¤¿¤á¤ËÆÇ¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÒû¤à¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¥¤¥È¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Ç¯8·î¤Ë¤â¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¥Ø¥Ó¤ËÒû¤Þ¤ì¤¿2ºÐ½÷»ù¤¬È¿¼ÍÅª¤Ë¥Ø¥Ó¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤ÆÀäÌ¿¤µ¤»¡¢Åö»þÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ë½÷»ù¡×¤È¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤ÆÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£²èÁü¤Ï¡ØJOE.co.uk¡¡2022Ç¯11·î4ÆüÉÕ¡ÖCobra dies after being bitten by eight-year-old boy¡×¡ÊPicture: The New Indian Express¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡MasumiMaher¡Ë