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by Ivan Radic
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NASA-Funded Technology Helps Relieve Symptoms of Menopause | NASA
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/spinoff/nasa_funded_technology_helps_relieve_symptoms_of_menopause
NASA-funded spacesuit tech may help with menopause relief | Space
https://www.space.com/nasa-funded-spacesuit-tech-menopause-relief
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by Karl Tate
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by Harrison Earl