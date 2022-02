昨今は自宅をDIYリフォームして楽しむ人が増えているようだが、このほどオークションで中古住宅を購入したカップルが自分たちの手でリフォームを行っている最中に、屋根裏などから十字架や古い聖書など不気味な物が相次いで見つかった。カップルはこの中古住宅の購入を後悔しているという。『The Sun』『The Mirror』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

英サウス・ウェールズ近郊在住とみられるTikTokのユーザー名「geebeetv」が、先月24日に投稿した動画が注目を集めている。この動画を投稿したカップルは最近、オークションで1920年代に建てられたテラスハウスを購入したという。

カップルは当初、TikTokに自らリフォームする様子を公開していた。だがある日のこと、部屋の壁を剥がしていると隠されていた扉が見つかったという。扉を開けると小さなクローゼットのようだったが、中の天井に取り付けられたフックに黒いビニール袋に包まれた古い聖書がぶら下がっていた。

2人はその様子を動画に撮影し「リフォームを断念して家を売ってしまうかもしれません」と投稿し、不気味な発見によって住宅の購入を後悔している様子だった。そして後日、カップルはさらに不気味な発見することとなった。彼らは天井を取り壊す予定でいたこともあって屋根裏を下見したところ、そこに古いスーツケースがあることに気づいた。

恐る恐る中を開けて見ると、古いテディベアと黒いビニール袋に入った箱にその上に焦げたように黒ずんだ聖母マリアのような彫刻が置かれていた。また黒いビニール袋の中に入った箱の中身を出してみたところ、赤い血痕のようなシミの付いた布と一緒に木製の十字架が出てきた。

箱を開けた男性はすぐさま布と十字架を箱に戻してスーツケースにしまい込んだが、その動画にはこのような言葉が添えてあった。

「オークションで家を買ったんですが、屋根裏に古いスーツケースがあったんです。ところがその中身というのがちょっと不穏な感じなんで…。なんだか焼け焦げた人の形をした彫刻と埃を被ったテディベア、そして(ビニール袋で)梱包された箱が入っていました。最初は『2冊目の聖書でも入ってるのかな…』なんて思ったんですが、一体これは何なんでしょう? どなたか知っている人はいますか?」

カップルがさらに調べてみると、屋根裏の壁にあるブロックが一部欠損してできた穴の中からいくつもの不思議な道具が入った箱と古い鏡、そして焼け跡のある古い写真が見つかった。写真はかつてこの家に住んでいたと思われる家族の集合写真のようだが、なぜか1人の男性の両目が針のようなもので穴があけられていたのだ。

この動画を見た人たちも背筋が凍る思いをしたようで、「生きた心地がしない。これは呪いだよ」「今すぐ引っ越した方がいいよ」といった声があがった。一方で「前の住人がふざけて置いていったのか、何か間違いがあったのかも」といった意見もあり、これに対してカップルは「本当にそうだと願いたい」と返している。

ちなみにカップルはこの家をオークションで競り落として購入する際、書類に十分目を通さなかったうえに現物を見ずに購入したという。当初は不気味な発見が相次いだせいで中古住宅の購入を後悔していた2人だったが、その後もリフォームは続けているようだ。

画像は『GeeBeeTV 2022年1月24日付TikTok「We found an abandoned suitcase in the attic…」、2022年2月6日付TikTok「To summarise」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)