【Huluランキング】あのディストピアドラマが1位をキープ！（11月2日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、10月27日(水)から11月2日(火)までの1週間、そして10月全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! 週間・月間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、アジアドラマ部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<月間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『「鬼滅の刃」無限列車編』

2.『真犯人フラグ』

3.『恋です! 〜ヤンキー君と白杖ガール〜』

4.『死神さん』

5.『東京リベンジャーズ』

6.『二月の勝者−絶対合格の教室−』

7.『名探偵コナン』

8.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

9.『月曜から夜ふかし』

10.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

海外ドラマ作品トップ10

1.『S.W.A.T.』

2.『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

3.『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』

4.『FBI:特別捜査班』

5.『ウォーキング・デッド』

6.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

7.『シカゴ・メッド』

8.『ビッグバン・セオリー』

9.『シカゴ P.D.』

10.『インスティンクト』

国内ドラマ作品トップ10

1.『真犯人フラグ』

2.『恋です! 〜ヤンキー君と白杖ガール〜』

3.『死神さん』

4.『二月の勝者−絶対合格の教室−』

5.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

6.『モモウメ』

7.『今日から俺は!!』

8.『ボイスII 110緊急指令室』

9.『あなたの番です』

10.『サムライカアサン』

<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『恋です! 〜ヤンキー君と白杖ガール〜』

2.『「鬼滅の刃」無限列車編』

3.『真犯人フラグ』

4.『二月の勝者−絶対合格の教室−』

5.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

6.『名探偵コナン』

7.『有吉の壁』

8.『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』

9.『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』

10.『マツコ会議』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

2.『S.W.A.T.』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『ウォーキング・デッド』

5.『シカゴ・メッド』

6.『シカゴ P.D.』

7.『CREEPSHOW/クリープショー』

8.『ファーゴ』

9.『ビッグバン・セオリー』

10.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『子ネコと子イヌのモフモフワールド』

2.『ブリティッシュ ベイクオフ』

3.『古代の宇宙人』

4.『マッチングの神様 〜結婚実験リアリティ〜』

5.『サタデー・ナイト・ライブ』

6.『ハリー・ポッターと魔法の歴史』

7.『人類滅亡 −LIFE AFTER PEOPLE−』

8.『ザ・未確認スペシャル 証拠はそこにある!』

9.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

10.『ソーイング・ビー』

アジアドラマ作品トップ10

1.『カンテク 〜運命の愛〜』

2.『ドクタープリズナー』

3.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

4.『プレーヤー 〜華麗なる天才詐欺師〜』

5.『たった一人の私の味方』

6.『真心が届く 〜僕とスターのオフィス・ラブ!?〜』

7.『花郎〈ファラン〉』

8.『陳情令』

9.『コッパダン 〜恋する仲人〜』

10.『トンイ』

週間ランキングのTVシリーズ部門では、『恋です! 〜ヤンキー君と白杖ガール〜』が1位を奪取! 盲学校に通う勝気な女の子の赤座ユキコと、顔に傷のある根は純粋なヤンキー黒川森生の恋愛物語で、それぞれを杉咲花と杉野遥亮が演じる。10月上旬より3週連続で首位をキープしていた『「鬼滅の刃」無限列車編』は、2位にランクダウンした。

前週まで2位だった『真犯人フラグ』は、1下げて3位に。西島秀俊主演の考察ミステリーで、『あなたの番です』の制作陣が再集結している。妻子が行方不明になった相良凌介が、「真犯人なのでは?」と疑われる中で真実を追い求めていく。

海外ドラマ部門で前週に引き続き首位となったのは『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

。環境汚染により少子化問題が深刻化した宗教主義国ギレアド共和国が舞台で、近未来のディストピアな世界が描かれている。Huluでは、10月29日(金)より待望のシーズン4最終エピソードが配信開始された。

10月28日(木)よりシーズン2の配信がスタートした『ウォーキング・デッド』の製作者グレッグ・ニコテロが復活させたドラマシリーズで、シーズン1〜2のほかアニメスペシャルとホリデイスペシャルも絶賛配信中。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、前週2位だった『子ネコと子イヌのモフモフワールド』が1位にランクアップ! 子犬と子猫の成長する姿を各2エピソードで描くモフモフシリーズだ。6位に登場した『ハリー・ポッターと魔法の歴史』は、『ハリー・ポッター』シリーズの原作者J.K.ローリングが魔法の歴史や作品誕生秘話を語るドキュメンタリー番組。物語に影響を与えた逸話や伝説、後世に科学として利用された魔法などを紹介する。なお、11月1日(月)から『ハリー・ポッター』シリーズ全8作品も配信が始まっている。

アジアドラマ部門では、宮廷ロマンス時代劇『カンテク 〜運命の愛〜』が3週連続トップの後で2位に転落したが、1週でトップに返り咲いた。主演を務めるのは『オクニョ 運命の女』のチン・セヨンで、王妃の座を巡る女たちの戦いが見どころ。2位に登場したのは、医療サスペンス『ドクタープリズナー』。心優しい医師が、手段を選ばない冷酷な復讐者へ変貌していくさまを描く。

月間ランキングの総合部門では、『「鬼滅の刃」無限列車編』が1位に浮上。前月まで首位を固持していた『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』は、10位に転落した。海外ドラマ部門では『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』は月間ランキングでは首位から2位に下がっている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『真犯人フラグ』Huluで配信中 ©NTV/Huluプレミア『CREEPSHOW/クリープショー』シーズン1〜2 Huluで配信中。特別編「アニメスペシャル」、「ホリデイスペシャル」も独占配信中 © 2020 HAS Season Two Inc. All rights reserved./Huluプレミア『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズン1〜4 Huluで独占配信中 © 2021 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions LLC. All Rights Reserved/『ハリー・ポッターと魔法の歴史』Huluで配信中 ©BBC 2017