『ウォーキング・デッド』新作スピンオフ、シリーズ化が決定

ファイナル・シーズンの日本での配信開始を目前に控える大ヒットサバイバル・ヒューマンドラマ『ウォーキング・デッド』。その新作スピンオフ『Tales Of The Walking Dead(原題)』のシリーズ化が決定した。米Deadlineが伝えている。

以前より『Tales Of The Walking Dead』のパイロット版としての製作は報じられていたが、この度正式なシリーズ化が発表された。アンソロジーシリーズになる本作は、『ウォーキング・デッド』の世界を舞台に、おなじみのキャラクターや、他のスピンオフに登場する新たなキャラクターをピックアップしてフォーカスし、1話およそ1時間で、そのキャラクターの物語を描いていくという。

『ウォーキング・デッド』とスピンオフ第1弾の『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』でプロデューサーと脚本を務めたチャニング・パウエルが『Tales Of The Walking Dead』でもショーランナーを務め、同じくウォーキング・デッドユニバースに欠かせないスコット・M・ギンプルも携わる。

来年夏にAMC+での配信、AMCでの放送開始を目途に、来年初めから制作に着手する予定とのこと。シーズン1は全6話構成になりそうだ。

The universe is getting bigger... Tales of The Walking Dead coming in 2022. October 12, 2021