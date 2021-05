現実か幻想か―『ラヴクラフト・カントリー』デジタル＆DVDレンタル開始

これは現実なのか、物語の幻想なのか―? 全米が騒然、絶賛した異色のダークファンタジーホラー『ラヴクラフト・カントリー』が、ダウンロード販売/デジタルレンタル/DVDレンタルを開始となる。

米作家マット・ラフが2016年に刊行した同名小説をドラマ化した『ラヴクラフト・カントリー』。H.P ラヴクラフトの代表作「クトゥルフ神話」と反人種差別というメッセージを融合させた物語をベースに、社会派とエンターテインメントの要素を掛け合わせた異色のダークファンタジーホラードラマ。



舞台は1950年代、黒人に対する差別を法として明示したジムクロウ法が施行されていたアメリカ。怪奇小説家ラヴクラフトが描くSF物語を愛する黒人青年アティカスが、行方不明の父から届いた手紙を頼りに旅に出るところから始まる。その道中でレイシストである白人アメリカンによる人種差別的な恐怖や、ラヴクラフトの小説から飛び出してきたきたような謎のモンスターたちと遭遇しながらも、家族の秘密を探るために戦う。果たしてこれは現実なのか、物語の幻想か―。

『スター・ウォーズ』シリーズをはじめSFファンタジー作品の名監督として知られるJ・J・エイブラムスと、『ゲット・アウト』『アス』で一躍有名監督の仲間入りをしたホラー作品の新鋭ジョーダン・ピールが製作総指揮を務める本作。

主人公アティカスを演じるのは、『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』のジョナサン・メジャース。その他、ジャーニー・スモレット(『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』)、コートニー・B・ヴァンス(『LAW & ORDER:犯罪心理捜査班』)、マイケル・ケネス・ウィリアムズ(『THE WIRE/ザ・ワイヤー』)、アビー・リー(『マッドマックス 怒りのデス・ロード』)らが出演。





『ラヴクラフト・カントリー』<シーズン1>商品情報

8月11日(水)より

・デジタルレンタル&ダウンロード販売

・DVDレンタル Vol.1-5

・【Amazon.co.jp限定】ブルーレイ コンプリート・ボックス(税込13,000円)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

