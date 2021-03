南アフリカの宝くじロト(Lotto)は、1から52までの数字から6つを選ぶ宝くじだ。3つまでは当たりやすいが、6つすべてとなるとかなり難しい。しかしダーバンに住むある女性は、今年に入って2回もジャックポットを当てたことで話題になった。『News24』などが伝えている。

ジャックポットを2回も当てたこの女性は、毎回ロトを購入しているヘビーユーザーではなく、食料品を買いに行った時にお釣りをもらったら買う程度だったという。ロトの番号がテレビなどで発表された後は通常、ロトを取り扱っているスーパーなどに持って行くとそこで換金される。しかし彼女はお店ではなく、ロトの事務所へ行くよう言われた。発表された番号を確認していなかったので、いくらもらえるか知らなかった女性は、お店でもらったレシート用紙に記載されていた支払額を見て、初めて自分がジャックポットを当てたことに気づいたそうだ。なんと金額は2800万ランド(約2億円)。ロトの当選番号をもう一度しっかり見ると、6つの番号すべてがそろっていたのを確認し、その額を知った時は興奮して顔が真っ赤になったとのこと。しかもこの女性、今年1月に購入したロトで12万9千ランド(約91万円)を当てたばかりだった。

ショップの販売員をしているというこの女性は、「今はまだ何も考えられないので、落ち着いたらどうやってお金を使うか考える」とのこと。ただ漠然と、お金を必要としている家族に分け、寄付したいチャリティグループに募金し、残りのお金で仕事を辞めて早期リタイア生活を送りたいと考えているそうだ。国営ロト運営会社ITSUBAの社長によると、5万ランド(約35万円)以上の当選者にはカウンセリングや様々なファイナンシャルアドバイスを提供しており、「今回の当選者は賞金を少し投資したいと言っていたので、そのお手伝いができるようアシストしていくつもり」と述べている。

画像は『News24 2021年3月2日付「‘I was so flushed’ - Durban retail worker plans early retirement after winning R28m Lotto jackpot」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 FLYNN)