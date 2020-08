興行通信社が2020年8月1日、2日の全国映画動員ランキングを発表しました。

映画動員ランキングTOP10を画像で見る

第1位は、『今日から俺は!!劇場版』(全国359館)が公開3週目も首位をキープです。他に2本の新作がランクインしています。

10位『ダンケルク』

クリストファー・ノーラン監督による実話を基にしたスペクタクル・サスペンス『ダンケルク』が初登場で10位にランクインです。

第2次世界大戦中に約40万人の兵士を救った史上最大の救出作戦を、陸海空の視点から描きだす本作は、2017年に日本公開されました。今回のリバイバル上映ではIMAX(R)&4Dのほか、日本では初となるDolby Cinema TM(ドルビーシネマ)でも公開されています。

9位『人体のサバイバル!/がんばれいわ!!ロボコン』

2作同時上映の『人体のサバイバル!』『がんばれいわ!!ロボコン ウララ〜!恋する汁なしタンタンメン!!の巻』(全国77館)が初登場9位に。

『人体のサバイバル!』は、全世界累計発行部数3000万部超えの大ヒット漫画『科学漫画サバイバル』シリーズのアニメーション映画化です。次々と襲いかかってくるピンチに、主人公をはじめ、子供たちが勇気と知恵で立ち向かっていく様が描かれます。

『がんばれいわ!!ロボコン ウララ〜!恋する汁なしタンタンメン!!の巻』は、1975年に放送されたロボットコメディを、1999年から2000年に放送された『燃えろ!!ロボコン』を経て、映画作品として再復活。新生ロボコンが、令和の時代に新たなドタバタ劇を繰り広げます。

8位『透明人間』

殺意に満ちた透明人間につきまとわれる主人公・セシリアの恐怖を描くSFスリラーです。『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』などで知られるエリザベス・モスが主人公を演じます。

7位『私がモテてどうすんだ』

ひょんなことからモテるようになったオタク女子の運命を描いたラブコメディです。

原作は、累計発行部数300万部を突破し、アニメ化もされているぢゅん子の同名コミック。映画ではヒロインの花依を、E-girlsの山口乃々華と、富田望生が二人一役で演じ、花依を好きになってしまう同じ学校のイケメンたちを吉野北人、神尾楓珠、伊藤あさひ、奥野壮らが演じます。

6位『劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ! 〜映画になってちょーだいします〜』

特撮ドラマ“ガールズ×戦士シリーズ”の第3弾『ひみつ×戦士 ファントミラージュ』の劇場版です。

テレビ版に続いて菱田未渚美、山口綺羅、原田都愛、石井蘭がファントミラージュを演じ、映画の撮影に奔走する姿が描かれます。監督は『初恋』などの三池崇史監督です。

宮崎駿自身のオリジナルマンガをアニメ化したSFロマン。プロデュースを宮崎駿と名コンビの高畑勲が担当し、久石譲が音楽を手掛けました。

現代文明への風刺を絡ませて展開する、躍動感に満ちた作品で、奇怪な巨大昆虫をはじめとして、宮崎駿の才気が隅々にまで感じられる快作です。

4位『千と千尋の神隠し』

10歳の少女、千尋は謎の町に迷い込んでしまいます。そこは神さまが訪れる温泉町で、人間が入ってはいけない場所でした。彼女は人間の名前を奪われ、“千”として巨大な湯屋で下働きすることになるのですが……。ベルリン映画祭で金熊賞を受賞した作品です。

3位『もののけ姫』

構想16年、製作期間3年。宮崎駿監督が執念で完成させた、力のこもった愛と冒険の物語。製鉄集団を率いるエボシ御前は、人々を集め森林を切り開いていった。一方、呪いをとく旅をする王家の若者アシタカは、エボシと敵対する野性の少女サンと出会い心を通い合わせるが…。

2位『コンフィデンスマンJP プリンセス編』

長澤まさみがコンフィデンスウーマンのダー子を演じる人気ドラマの劇場版第2弾です。

世界有数の大富豪の莫大な遺産をめぐり、お馴染みのダー子、ボクちゃん、リチャードの詐欺師トリオが、華麗なコンゲームを仕掛けていく様を描きます。マレーシアのランカウイ島での海外ロケや、豪華ゲストの出演など見どころが満載です。

1位『今日から俺は!!劇場版』

累計4000万部超えを記録した西森博之の伝説の“ツッパリ漫画”を、テレビドラマに続いて映画化した『今日から俺は!!劇場版』が公開3週目も首位をキープです。今週の動員ランキングは、1位から8位までが先週と同じという結果になりました。

全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ 8/1-8/2)

1位『今日から俺は!!劇場版』

2位『コンフィデンスマンJP プリンセス編』

3位『もののけ姫』

4位『千と千尋の神隠し』

5位『風の谷のナウシカ』

6位『劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ! 〜映画になってちょーだいします〜』

7位『私がモテてどうすんだ』

8位『透明人間』

9位『人体のサバイバル!/がんばれいわ!!ロボコン」』

10位『ダンケルク』

次週は『EYES ON ME : THE MOVIE』『映画ドラえもん のび太の新恐竜』『ぐらんぶる』『劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス』『3年目のデビュー』などが封切られます。