do you say "x" or "cross" button pic.twitter.com/2RDkEn90Wn— 133 (@drip133) August 28, 2019

Triangle

Circle

Cross

Square



If Cross is called X (it's not), then what are you calling Circle????? https://t.co/dvQ19duemW— PlayStation UK (@PlayStationUK) September 5, 2019

"+ rotated 45" getting more votes than "cross" pic.twitter.com/pxzVfRGILd— Paul Cesar ♡♪!? (@paulthecesar) September 8, 2019

It’s X (Ekks) not cross. Sounds like Christian ????????‍♂️— Alone (@_meleez) September 5, 2019

by Jeff Klugiewicz PlayStation のコントローラーにある「×」ボタンの呼び方について公式が回答し、長年にわたって続いてきた呼び方論争がついに決着したと話題になっています。We've all been calling the DualShock's X button the wrong name and PlayStation's had enough • Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/articles/2019-09-08-weve-all-been-calling-the-dualshocks-x-button-the-wrong-name-and-playstations-had-enoughNo, PlayStation. The 'X' button is not actually the 'Cross' button.https://mashable.com/article/playstation-controller-x-button-called-cross/PlayStationシリーズのコントローラーの基本的なデザインは、1994年に発売された初代PlayStationから変わることなく受け継がれてきており、右手で操作する部分には「〇」「△」「□」「×」の4つのボタンが存在しています。この4つのボタンを考案したプロダクトデザイナーの後藤禎祐氏はゲーム専門メディアKotakuのインタビューに対し「他社製品ではアルファベットや色が割り振られていましたが、もっと分かりやすくしようと考えていたところ、すぐに4つの記号が思い浮かびました」と話しています。by WikimediaImages日本では、4つのボタンのうち×ボタンは「バツボタン」と公式に説明されており、ユーザーからも圧倒的にこの呼称が支持されています。一方、海外のユーザーはさまざまな呼び方で呼んでいるらしく、Twitterユーザーの133さんが「みんなは『エックス』か『クロス(バツ)』のどっちで呼んでる?」と質問したところ、「エックス」や「クロス」のほかにも「記号の色が青いから青ボタン」という返信や「XboxのAボタンと同じ位置にあるからAボタン」という返信もありました。そんな中、「クロスって呼ぶようなやつは警察だ」というツイートに反応したのが、イギリスのPlayStation公式アカウントです。公式アカウントは4つのボタンは「トライアングル・サークル・クロス・スクエア」だとして、「仮にクロスボタンが『エックス』だとしたら、サークルボタンは何と呼ぶんですか?」とツイートしました。これにショックを受けたのが「エックス」派のユーザーたちです。というのも、海外では「クロス(バツ)」派は少数派で、多くのユーザーが「エックス」と呼んでいたからです。アメリカのPlayStationの公式アカウントがどう呼ぶかのアンケートをとったところ、80%以上のユーザーが「エックス」と回答。「クロス」と呼んでいたのは、おそらく冗談半分で追加された「45度傾けた+」よりも少ない8%のユーザーだけでした。PlayStation公式アカウントのツイートには「『45度傾けた+』の方が『クロス』より多いよ」というツッコミや……「キリスト教徒みたいだからやっぱり『エックス』だな」と、それでもエックスを支持するツイートが集まっていました。