初対面の男性に「だらしない」と思われる行動９パターン
一般的に、男性は女性に対して「きちんとしていてほしい」という思いがあるもの。どんなにお洒落をしていても「だらしないなぁ」と思われてしまっては、女性としてマイナスではないでしょうか。また、短所や欠点は自分が思っているより目立つので、特に気になる男性の前では気を付けた方がよさそう。では、一体どんな行動が男性に「だらしない」と思われてしまうのか、今回は代表的な９パターンをご紹介していきます。
【１】しゃがんだときにパンツとシャツの間から下着が見える。
女性がしゃがんだとき、ローライズのパンツとシャツの間から下着が見えると、男性に「だらしない」と思われる可能性があります。細かい部分に気の回らない女性なのではないか、と考えられるためです。出かける前に鏡の前で一度チェックする習慣を付ければ、このような失敗は避けられるでしょう。
【２】髪の毛の根元がプリン状態になっている。
カラーリングしている人で、髪の毛の根元がツートーンカラープリン状態になっている人がいます。「身だしなみに気を使っていない感じがする。髪は女の命なんでしょ？」（２０代男性）という厳しいお声も・・・。美容院に長く行っていない状態が想像されるため、身だしなみに気を使っていないと思われるようです。枝毛が多いなど髪の毛が荒れた状態の女性も、同じく美容院に行っていないと想像されるため、身だしなみへの気遣いが足りないと思われがち。髪の毛に気を使うのは身だしなみの基本、と心がけるといいでしょう。
【３】お財布がレシートなどでパンパンに膨らんでいる。
レシートやポイントカードは、こまめに整理しないとすぐにたまってしまうもの。そのため、パンパンに膨らんだお財布は、?整理整頓のできない女性?というイメージに直結してしまうようです。片づけられない女性は、男性にだらしないと思われる可能性が高いもの。お財布は、食事や買い物など、日常の様々な場面で登場するアイテムなので、いつ見られてもいいよう、普段から整理するクセをつけるといいかもしれません。
【４】電車などで脚を開いて座っている。
疲れているのか、電車などで脚を開き気味にして座っている女性がいます。「脚を開いて座っているのが自分の彼女だったらドン引き」（２０代男性）という意見もあるように、この座り方には引いてしまう男性が多いよう。だらしないだけでなく、がさつな印象も与えてしまうので、疲れている日ほど座り方には気を付けた方がいいでしょう。
【５】ブラジャーのストラップが肩からのぞいている。
たまに、ブラジャーのストラップが肩から見えてしまっている女性がいます。このような姿を見せることで、だらしないイメージを与えてしまう可能性があります。また、「下着」という男性からは指摘しづらいポイントだけに、「ブラジャーのストラップが見えていることを見つけると、気まずい・・・」（１０代男性）と、感じている男性もいるよう。肩の出やすい服はブラジャーのストラップが見えやすいものなので、マメにセルフチェックするよう気を付けるといいでしょう。
【６】持っているハンカチがシワだらけ。
女性がカバンから出したハンカチがシワだらけだと、男性をガッカリさせてしまうようです。場合によっては、「シワだらけのハンカチであれば、持っていないほうがマシ」（２０代男性）とまで思われてしまうよう。これは、シワだらけのハンカチが、だらしない印象を与えるからだと考えられます。逆に、きちんとアイロンがけされていれば、ハンカチは女性らしさのアピールにもなり得るアイテム。男性は意外と細かいところをチェックしているものなので、ハンカチにはきちんとアイロンをかけるようにしましょう。
【７】朝、髪の毛が濡れたまま出社する。
朝、時間がなくて、髪の毛が濡れたまま出社する女性がいます。でも、「そのうち乾くし・・・」と思って出かけると、そういうときにかぎって、同じ会社の男性から見られていたりするものです。濡れた髪は、朝の時間に余裕がなく、バタバタと出かけてきた状況を想像させてしまいます。せっかく服装をビシッと決めても台無しになる恐れがあるので、朝からしっかりと女性としての準備を心がけましょう。
【８】ミュールやサンダルのかかとが壊れ、歩くとコツコツ音がする。
駅の階段などで、かかとが壊れたサンダル特有の「コツコツ」という音は非常に耳障り。「お洒落以前の問題。直せば済むことなのに・・・」（２０代男性）という意見もあるように、面倒くさがりな女性だと思われることも。昔から言われることですが、お洒落はまず足元から。サンダルが壊れっぱなしでは、身の回りのすべてのことにいい加減な人、と思われかねないので、出かける前には足元のチェックを欠かさずに。
【９】ふと触れた腕や脚などの、ムダ毛の処理が甘い。
ムダ毛の処理は女性としてのたしなみ。夏場は肌の露出が大胆になるので、特に気を付けたいところです。見た目に美しく保つのはもちろんのこと、腕や脚がふと触れあったとき、伸びかけの毛で肌がザラついているのも避けたいもの。「かわいい格好をした子のムダ毛の処理が甘いとガッカリする」（１０代男性）という声もあるので、男性の夢を守るためにもムダ毛は念入りに処理した方がいいでしょう。
男性が女性のどのような行動を「だらしない」と感じるか、おわかりいただけたでしょうか。このほかに、男性に「だらしない」と思われてしまう行為があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（大高志帆／ｖｅｒｂ）
