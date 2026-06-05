プロテニスプレーヤーの園田彩乃（30）は6月1日に自身のInstagramを更新し、Mi-glamuでファンクラブサイトを開設することを報告した。投稿では、Mi-glamuでテニス選手のファンクラブサイト開設は初めてだと説明し、他のSNSでは公開されない限定コンテンツが多数アップされる予定だと伝えている。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」