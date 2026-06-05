プロテニスプレーヤーの園田彩乃（30）は6月1日に自身のInstagramを更新し、Mi-glamuでファンクラブサイトを開設することを報告した。投稿では、Mi-glamuでテニス選手のファンクラブサイト開設は初めてだと説明し、他のSNSでは公開されない限定コンテンツが多数アップされる予定だと伝えている。

【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」

公開された写真では、黒のウエアに白いサンバイザーを合わせた園田が、テニスコート上でラケットに腕を重ねてしゃがみこみ、カメラに向かって笑顔を見せている。グリーンの背景に爽やかな表情が映え、ファンクラブサイト開設の明るい報告にぴったりの一枚となっている。投稿では「もちろんこれからも今までのSNSも変わらず頑張ります！」と、従来のSNS発信も続けていく思いをつづった。

【画像】ラケットを手に笑顔を見せる園田（画像は園田彩乃公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「めちゃめちゃ素敵すぎです！！ やった」「かわいいすぎて滅～！」「めちゃくちゃ可愛い」「やるね」といった喜びや称賛の声が寄せられている。