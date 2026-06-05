この記事をまとめると ■トヨタ・ホンダ・日産が北米生産車の日本導入を実施・計画している ■トヨタはアメリカに11カ所の生産拠点を展開している ■日系メーカーの北米生産はいまでは現地生産が主流となっている 北米の日系メーカー自動車生産の実態とは アメリカ生産の日本車が続々と日本に正規輸入され、発売されることが決まった。一部メディアでは「逆輸入」と称するなど、自動車メディアのみならず一般ニュースとしてテレ