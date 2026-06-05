この記事をまとめると ■トヨタ・ホンダ・日産が北米生産車の日本導入を実施・計画している ■トヨタはアメリカに11カ所の生産拠点を展開している ■日系メーカーの北米生産はいまでは現地生産が主流となっている

北米の日系メーカー自動車生産の実態とは

アメリカ生産の日本車が続々と日本に正規輸入され、発売されることが決まった。一部メディアでは「逆輸入」と称するなど、自動車メディアのみならず一般ニュースとしてテレビやウェブで取り上げられている。日米通商交渉における、日本政府とトランプ政権との「ディール」によって、日本としてはアメリカへの輸出でかかる関税を抑制するためには、受け入れざるを得なかった条件のひとつだといえよう。

ちなみに、本来の逆輸入とは「日本で生産して輸出したクルマを日本に輸入する」場合を指す。たとえば、日産九州やトヨタ九州から輸出されたSUVなどをあらためて輸入する場合に用いられる。

そんなアメリカ生産の日本車だが、たとえばフルサイズピックアップトラックのトヨタ「タンドラ」はテキサス州サンアントニオ工場から輸入する。

トヨタの場合、新車および部品などの生産拠点がアメリカには11カ所ある。このうち、トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ケンタッキー（TMMK）では、「RAV4」、「カムリ」。トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インディアナ（TMMI）では「ハイランダー」、「グランドハイランダー」、「シエナ」、レクサス「TX」。前述のトヨタ・モーター・マニュファクチャリング・テキサス（TMMTX）では、「タンドラ」、「セコイヤ」。さらに、マツダとの合弁事業であるマツダ・トヨタ・マニュファクチャリング・USA（MTM）で「カローラクロス」を生産している。

このほか、今後の米国との通商政策の動向が気になるカナダのトヨタ・モーター・マニュファクチャリング・カナダ（TMMC）では、レクサス「RX」、「NX」、「RAV4」を。また、メキシコの2拠点でミッドサイズピックアップトラックの「タコマ」を生産している。

トヨタは2025年11月に、今後5年間で最大100億ドル（1ドル160円換算で1兆6000億円）をアメリカに投資するとしており、今年3月にはこのうちの10億ドル（1600億円）をケンタッキー工場とインディアナ工場に投資すると発表している。

最後に、グローバルでの日系メーカー全体での車両製造工場の数を確認しておきたい。自動車メーカー各社で作る業界団体の日本自動車工業会によれば、2025年3月31日現在で、全世界で四輪車工場は170カ所。このうち、アメリカは15カ所である。

理由はともあれ、タンドラのほか、トヨタでは「ハイランダー」と「カムリ」、ホンダは「パスポート」とアキュラ「インテグラ」、そして日産は「ムラーノ」を日本に正規輸入する。