6月4日（現地時間3日）にフロストバンク・センターで開催された「NBAファイナル2026」第1戦は、アウェーのニューヨーク・ニックスが105－95でサンアントニオ・スパーズに勝利した。 1万8835人もの観客が詰めかけた試合は同点6度、リードチェンジ10度を記録し、ニックスのジェイレン・ブランソンがゲームハイの30得点に3リバウンド2アシストをマーク。 その試