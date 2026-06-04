「あんな状況は初めてだった」…ファイナル初戦の試合中にファンがコートへ乱入

6月4日（現地時間3日）にフロストバンク・センターで開催された「NBAファイナル2026」第1戦は、アウェーのニューヨーク・ニックスが105－95でサンアントニオ・スパーズに勝利した。

1万8835人もの観客が詰めかけた試合は同点6度、リードチェンジ10度を記録し、ニックスのジェイレン・ブランソンがゲームハイの30得点に3リバウンド2アシストをマーク。

その試合で珍事が起こった。ブランソンがレイアップを決めてニックスがリードを6点にし、タイムアウト明けに迎えたスパーズのポゼッション。第4クォーター残り6分28秒にファンが携帯電話を持ってコートへ乱入し、3ポイントライン付近にいたビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）とミッチェル・ロビンソン（ニックス）の前へ立ち、写真を撮ろうとした。

結局、このファンは2人の警備員によって拘束されて退場。レフェリー陣は協議の結果、この瞬間にどちらのチームの選手が最後にボールを保持していたか判断できなかったため、センターコートでジャンプボールをして試合が再開。

選手やレフェリーたちにケガなどはなかったとはいえ、NBAの試合中にコートへ乱入したことで、そのファンは退場処分になっただけではすまないだろう。今後のイベントでアリーナ内の入場禁止、さらには刑事訴追の可能性もある。この件に関与したファンが逮捕されたかどうかは、現時点では不明とのこと。

試合中に突然ファンが乱入して撮影を試みようとしたことで、困惑しながらも笑みも見せていたウェンバンヤマは「あんな状況は初めてだった。どう反応したらいいのか分からなかった。本当に驚いたよ。2024年1月のミネソタ・ティンバーウルブズ戦前に、コウモリがコートへ飛び込んできた時と同じくらい驚いた」と明かしていた。



A fan RAN ON THE COURT and took a selfie with Wemby 😭😭 pic.twitter.com/VJpv65t7Xq

- BrickCenter (@BrickCenter_) June 4, 2026

【動画】試合中にファンがコートへ乱入した問題のシーン