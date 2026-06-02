この記事をまとめると ■アジア圏のモーターショーではインフルエンサーの活動が目立っている ■メーカー専属の人も多く視聴者からの質問にその場で答える光景も珍しくない ■中国系メーカーにその傾向が強く外資系メーカーには少ない印象だ アジアのモーターショーはインフルエンサー一色 ここのところ、タイやインドネシアの自動車ショーへ取材に行くと、会場内で目立つ存在となっているのがインフルエンサー。純粋なメディア