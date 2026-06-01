国民的アイドルグループの終演を、改めて実感しているファンが多いようだ。5月31日、嵐は5都市で開催していたラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演を東京ドームで締めくくった。

26年半の活動にピリオドを打ったファイナル公演。セットリストは『Love Rainbow』から始まり、ライブでは初披露の『Whenever You Call』も含めた33曲を歌い上げ、3時間25分の公演を駆け抜けた。

最後には最新曲『Five』を披露し、ラストのサビではテープキャノンと吹上げが炸裂。5人は肩を寄せ合いながら、「みんな、バイバ〜イ！」などの言葉を残し、扉の向こうへと姿を消した。

最終公演の興奮が冷めやらぬ中、STARTO ENTERTAINMENTのHPが更新されたことが話題となっている。所属タレントの一覧から「嵐」と二宮和也（42）、松本潤（42）、大野智（45）のプロフィールが削除となり、“完全にグループの活動が休止した”と嘆くファンが続出したのだ。

元々、二宮は2023年に旧ジャニーズ事務所を退所することを発表していて、現在は自身が設立した個人事務所の『オフィスにの』に所属している。松本は2024年5月30日にSTARTO ENTERTAINMENTからの独立を発表。同年の6月1日には新会社『MJC Inc.』を設立したとInstagramで報告していた。そして大野智は、5月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所している。

「Xにファンが投稿した動画では、嵐が事務所のHPから消えた瞬間が収められています。5月31日時点は『嵐』と5人のメンバーが掲載されているのだが、6月1日に日付が変わってから更新をすると、表示されていた『嵐』のページが消失。さらには『嵐』のアーティスト名で検索をかけても、相葉雅紀（43）さんと櫻井翔（44）さんのプロフィールしか表示されないように」（WEBニュース記者）

同投稿には、ファンたちの“嘆き”コメントが数多く付いた。

《本当にもう2人になっちゃったんですね》

《プロフィールが変わる瞬間が残ってくれててよかった。嵐のラストだと思って胸に刻みます》

《変わった瞬間を見ただけで泣けてきた》

《むしろ今まで、退所してるメンバーも含めて5人をちゃんと載せてくれてありがとう》

《本当に終わってしまったんだな、といまさらながら実感した》

長きにわたりアイドルとして第一線を走ってきた嵐。新たな門出を迎える5人に、感謝と応援の声が集まり続けている。