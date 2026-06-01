5人組グループ・ACEesの浮所飛貴が、1日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が、東京ドームで開催されたが、バックダンサーを務めていた浮所が思いを語った。【写真】浮所飛貴もバックダンサーを務めた嵐のラストライブライブの感想を求められた浮所