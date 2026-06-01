物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週（2026年6月1日〜7日）のキャンペーン情報”を5つ紹介します！1：セブン‐イレブンセブン‐イレブンにて、16時〜20時までの夕方限定で、レジ横の揚げ物・フランク各種が半額になるタイムセールが開催されます。例えば「