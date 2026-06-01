【今週のキャンペーン情報5選】セブンの揚げ物半額、ローソン盛りすぎ商品発売、かっぱ寿司もある！
物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週（2026年6月1日〜7日）のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
セブン‐イレブンにて、16時〜20時までの夕方限定で、レジ横の揚げ物・フランク各種が半額になるタイムセールが開催されます。例えば「ななチキ」や「ザクチキ」「揚げ鶏」が通常価格232円（税抜／税込250.56円）のところ116円（税抜／税込125.28円）に！
※開催期間：2026年6月3日〜6月6日 各日16時〜20時
※「セブンカフェ ベーカリー」（店舗で揚げたカレーパンやドーナツなど）は対象外です。他の値引き販促との併用はできませんが、クーポン券との併用は可能です。
ローソンが2026年6月に創業51周年を迎えることを記念し、4週間にわたる「超ハッピーすぎ！チャレンジ」がスタートします。
第1週の注目は、従来品に比べて総重量を約51%増量した「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」214円（税込）や「盛りすぎ！高菜チャーシューおにぎり」203円（税込）、ハムが約51%増えた「盛りすぎ！ハムサンド」354円（税込）など。
さらに6月3日の「ローソンの日」には、麺が63%増量された「ソース焼そば」559円（税込）やアプリ会員限定のカフェラテ63円引クーポンも登場します。
※開催期間：2026年6月2日〜
※「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」は6月1日夕方ごろ発売など、開催期間に先んじて発売されるものもあります。
※商品は週替わりで登場し、いずれも数量限定でなくなり次第終了となります。ローソンストア100ではお取り扱いがありません。
ホームセンターのカインズでは、大型セール「お客様感謝祭2026」が開催されます。期間中は各店舗でお買い得な商品がさらに安い特別価格で提供されるほか、オンラインショップ限定のセールも開催。調理家電やゲーム機、お酒、DIYに使える電動工具などが特別価格で登場します。
また、カインズのスマホ決済「CAINZ Pay」にひもづくクレジットカードへの新規入会で1000ポイントがもらえるキャンペーンなども同時に実施されます。
※開催期間：
全体：2026年6月3日〜6月29日
オンライン限定セール：6月3日0時〜6月14日23時59分
※セール対象商品は店舗によって異なります。また、一部店舗ではセールを実施していません。
ほっかほっか亭は、2026年6月6日に創業50年を迎えることを記念し、年内に50個のワクワクを届けるプロジェクト「50!dea」を始動。第1弾として、お店でふっくら炊き上げたライスにサクサクのチキンかつをのせたミニソースチキンかつ丼と、こだわりのナポリタンが1つになった50周年記念弁当「チキンかつナポリタン弁当」590円（税込）を発売します。
また、公式アプリ「ほっかアプリ」に新規登録＆条件達成で、最大1000円分のほっかポイントがもらえる「ダブル感謝祭」キャンペーンも実施されます。
※「ダブル感謝祭」キャンペーン：2026年6月1日〜6月30日
※エリアによってメニューの仕様や価格、実施内容が異なる場合があります。
全国のかっぱ寿司（一部店舗除く）にて、「楽天カードポイントプラス」を活用したお得なキャンペーンが開催されます。期間中にキャンペーンページからエントリーし、店頭で楽天カードやそのタッチ決済、または楽天カードをひもづけた楽天ペイアプリで支払いをすると、抽選で2000人に楽天ポイント500ポイントが当たります。持ち帰りWeb予約も対象です。
※開催期間：2026年6月1日〜7月30日
※デリバリー利用はキャンペーン対象外。アトレ川崎店など一部対象外の店舗あり。
(文:All About 編集部)
1：セブン‐イレブン
セブン‐イレブンにて、16時〜20時までの夕方限定で、レジ横の揚げ物・フランク各種が半額になるタイムセールが開催されます。例えば「ななチキ」や「ザクチキ」「揚げ鶏」が通常価格232円（税抜／税込250.56円）のところ116円（税抜／税込125.28円）に！
※「セブンカフェ ベーカリー」（店舗で揚げたカレーパンやドーナツなど）は対象外です。他の値引き販促との併用はできませんが、クーポン券との併用は可能です。
2：ローソン
ローソンが2026年6月に創業51周年を迎えることを記念し、4週間にわたる「超ハッピーすぎ！チャレンジ」がスタートします。
第1週の注目は、従来品に比べて総重量を約51%増量した「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」214円（税込）や「盛りすぎ！高菜チャーシューおにぎり」203円（税込）、ハムが約51%増えた「盛りすぎ！ハムサンド」354円（税込）など。
さらに6月3日の「ローソンの日」には、麺が63%増量された「ソース焼そば」559円（税込）やアプリ会員限定のカフェラテ63円引クーポンも登場します。
※開催期間：2026年6月2日〜
※「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」は6月1日夕方ごろ発売など、開催期間に先んじて発売されるものもあります。
※商品は週替わりで登場し、いずれも数量限定でなくなり次第終了となります。ローソンストア100ではお取り扱いがありません。
3：カインズ
ホームセンターのカインズでは、大型セール「お客様感謝祭2026」が開催されます。期間中は各店舗でお買い得な商品がさらに安い特別価格で提供されるほか、オンラインショップ限定のセールも開催。調理家電やゲーム機、お酒、DIYに使える電動工具などが特別価格で登場します。
また、カインズのスマホ決済「CAINZ Pay」にひもづくクレジットカードへの新規入会で1000ポイントがもらえるキャンペーンなども同時に実施されます。
※開催期間：
全体：2026年6月3日〜6月29日
オンライン限定セール：6月3日0時〜6月14日23時59分
※セール対象商品は店舗によって異なります。また、一部店舗ではセールを実施していません。
4：ほっかほっか亭
ほっかほっか亭は、2026年6月6日に創業50年を迎えることを記念し、年内に50個のワクワクを届けるプロジェクト「50!dea」を始動。第1弾として、お店でふっくら炊き上げたライスにサクサクのチキンかつをのせたミニソースチキンかつ丼と、こだわりのナポリタンが1つになった50周年記念弁当「チキンかつナポリタン弁当」590円（税込）を発売します。
また、公式アプリ「ほっかアプリ」に新規登録＆条件達成で、最大1000円分のほっかポイントがもらえる「ダブル感謝祭」キャンペーンも実施されます。
※「ダブル感謝祭」キャンペーン：2026年6月1日〜6月30日
※エリアによってメニューの仕様や価格、実施内容が異なる場合があります。
5：かっぱ寿司
全国のかっぱ寿司（一部店舗除く）にて、「楽天カードポイントプラス」を活用したお得なキャンペーンが開催されます。期間中にキャンペーンページからエントリーし、店頭で楽天カードやそのタッチ決済、または楽天カードをひもづけた楽天ペイアプリで支払いをすると、抽選で2000人に楽天ポイント500ポイントが当たります。持ち帰りWeb予約も対象です。
※開催期間：2026年6月1日〜7月30日
※デリバリー利用はキャンペーン対象外。アトレ川崎店など一部対象外の店舗あり。
(文:All About 編集部)