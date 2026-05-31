日本代表は31日、キリンチャレンジカップでアイスランド代表と国立競技場で対戦。北中米ワールドカップ前の国内ラストマッチを1-0で制した。今試合で約2年ぶりの代表復帰を果たしたのが冨安健洋だ。快足を飛ばしたディフェンスで後方を支えるだけでなく、強烈なシュートも放つなどコンディションの良さをアピールした。試合後にフラッシュインタビューに応じた冨安は、自身のパフォーマンスを問われると「納得くいくものではなかっ