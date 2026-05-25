アーティストの武藤千春（３１）が結婚を発表した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「【ご報告】いつも応援してくださっている皆さまへ平素より温かく応援してくださり心より感謝申し上げます。私ごとではございますが、かねてよりお付き合いしていた方とこのたび３月２２日に結婚いたしましたことをご報告いたします」と公表。「我が道を進み、気の強い私ですがどんなときも寄り添い続けてくれて、私が暮ら