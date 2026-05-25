アーティストの武藤千春（３１）が結婚を発表した。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「【ご報告】いつも応援してくださっている皆さまへ 平素より温かく応援してくださり心より感謝申し上げます。私ごとではございますが、かねてよりお付き合いしていた方とこのたび３月２２日に結婚いたしましたことをご報告いたします」と公表。

「我が道を進み、気の強い私ですが どんなときも寄り添い続けてくれて、私が暮らす信州・小諸へ移住までしてくれた、いつも真っ直ぐに一生懸命でガッツのある彼とこうして家族になれたことをとても嬉しく思います」と夫への思いをつづり、ウェディングフォトを披露。

「まだまだ未熟なふたりですが これからも周りの方々への感謝の気持ちを忘れず 家族として支え合いながら 何気ない日々の中にある幸せを大切にしていきます そして私はこれからも変わらず！自分らしく目の前の世界を存分に面白がりながら 遊び、働き、のびのびと活動してまいります」と決意をつづった。

その上で「日頃より応援してくださる皆さま、お世話になっている皆さまへ、改めて感謝を込めて。今後ともご指導ご鞭撻（べんたつ）のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけ、「結婚報告の写真は、婚姻届の証人でもある尊敬する写真家・立木義浩先生にふたりにとっての思い出の場所で撮影していただき これもまた記憶に残る大切な瞬間となりました」と説明した。

この投稿にフォロワーから「ちはるおめでとう！！！」「とっても美しいです」「本当お似合いすぎる２人」「お顔が似ていらっしゃる気がするのは、気のせい」「兄妹ぐらい似てるね」などの声が寄せられている。

武藤は１１年から１５年までガールズグループに所属し、紅白歌合戦などにも出場。卒業後はファッションブランドの運営、農業やラジオＤＪなどマルチに活躍している。