高校無償化という言葉をよく聞くようになりました。公立高校に通うと教育費の負担が少なくなると安心しているという方も少なくないのではないでしょうか。今回は、実際に公立高校に進学してみると実際にどれくらいの費用が掛かってくるのか見ていきたいと思います。 高校無償化は授業料に関するもの 高校無償化と聞くと、高等学校へ通学する際に、高校生活にかかる費用が不要になると受け取られることもあるかもしれませ