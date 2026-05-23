気象庁＝東京都港区梅雨前線などの影響で、23日は沖縄本島地方で大雨となった。気象庁は同日夜、線状降水帯が発生したとして、顕著な大雨に関する気象情報を発表。24日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけた。気象庁によると、沖縄本島中南部などで非常に激しく雨が降り、沖縄市と久米島町で70ミリ超の1時間降水量を観測した。梅雨前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で、大気の状態が非常に