アーティスト・タレントのあのが23日、自身のXを更新。テレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜深0：15）について降板する意向を示した。18日深夜放送から1週間も経たずに、急転直下の展開となった。【画像】実際の投稿…あのがXで冠番組の降板宣言18日放送の番組では、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、ネット上で話題となっていた。同局は22日、オリコンニュースの取材に対し「番組スタッフの配