秋田朝日放送 トヨタのスポーツカーブランドＧＲシリーズを扱う「ＧＲガレージＢＯＦ秋田」が、秋田市にグランドオープンしました。 「ＧＲガレージＢＯＦ秋田」は、秋田トヨタ仁井田店の敷地内にオープンしました。トヨタのスポーツカーブランドＧＲシリーズを扱う店として、車好きの人が集いモータースポーツの楽しさを発信する場所に