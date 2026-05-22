長野県松本市の公園内でクマが見つかり、一時、木の上に居座りましたが、その後、捕獲されました。22日午前8時半前、長野県松本市のJR南松本駅のすぐそばにある南部公園で、1頭のクマが確認されました。クマを目撃した人「その遊具のところからここを通って向こうへ逃げていった。走っていった」その後、クマは木の上に1時間ほど居座りましたが、午前10時半前にクマ対策員が麻酔銃を撃ち、クマを捕獲しました。体長は1メートルほど