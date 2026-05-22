甘くてジューシーな果物は食後のデザートとして食卓に並ぶこともありますよね。果物はビタミンCやカリウム、食物繊維が豊富に含まれていると言われており、1日に200g摂取することが推奨されています。ところが厚生労働省が実施した2023年の国民健康・栄養調査によると、日本人の20歳以上の1日あたりの果物摂取量の平均は約93g。目標の200gの半分以下です。「果物の摂取量を増やすことで生活習慣病の予防につながる」と聞けば、もっ