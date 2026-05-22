タレントの梅宮アンナが２１日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で、昨年挙げた結婚式でバージンロードを一緒に歩くことを頼んだ意外な芸能人の名を明かした。この日はアンナの母・クラウディアさんが１人暮らしをする家を生前整理。とにかく物が捨てられないというクラウディアさんの家には物が溢れており、片付けるのも一苦労。途中で亡き父・梅宮辰夫さんの写真や日記も出てきて、片付けを手伝ったロバート秋山竜次やギャ