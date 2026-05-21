フリーアナウンサーの加藤綾子さんが、自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日のお祝いについて報告しました。【写真を見る】【 加藤綾子 】41歳誕生日祝いのサプライズにカトパン感激娘との“愛おしい後ろ姿”＆ユースケ・サンタマリアとの笑顔2ショットを公開加藤さんは「改めまして先月41歳の誕生日を迎えました」と、娘との“後姿2ショット”写真を公開。そして、「収録後楽屋に戻ると飾りが…マネージャーさん、スタ