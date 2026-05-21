アメリカのニューヨーク・ウォール街の中心部で車が爆発、炎上しました。炎に包まれ、爆発で黒煙をあげる車。ニューヨーク市のウォール街で19日夕方、道路に停車していた車が突然爆発、炎上しました。現場を撮影した現地に住む日本人男性はボンネットから出火していたのを目撃していました。ニューヨーク在住のTakuyaさん：どんどん火が大きくなってきて『シュー』っていう音とともに、いきなり大炎上を起こした。まさに映画の撮影