マンチェスター・シティFCのアーリング・ハーランドが、バイキングの声役で映画デビューを果たす。ノルウェー代表のハーランドは、ノルウェーから中国へ向かう恐れ知らずのバイキング、イングリッドとヘドヴィグを描く家族向けアニメ作品「Viqueens」で、Natchというキャラクターの声優を務める。



【写真】主役の声を務めるリタ・オラ

ノルウェー出身のハラルド・ズワルト監督は、「パワフルで恐れ知らず、そしてノルウェーらしさを備えたアーリングは、すでに世界で現実世界のバイキングのアイコンのような存在となっています。彼を本人役としてこの世界に迎え入れたことで、この物語にはまさにぴったりだと感じられる思いがけないエネルギーと真実味が生まれるのです」と説明した。



インスタグラムで4000万人以上のフォロワーを持つ人気サッカー選手のハーランドを迎えることで、さらなる国際的アピールを見込んでいるようだ。



主役の2人の声には「フォールアウト」などで知られるエラ・パーネルと歌手のリタ・オラが決定している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）