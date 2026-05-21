かつて一世を風靡した元JEWELRYのソ・イニョンが、第二の春を謳歌している。アイドルではなく、ユーチューバーとしてだ。【画像】“股ぐら恋愛テク”を披露するソ・イニョンファッション・ビューティーマガジン『Allure Korea』は最近、ソ・イニョンの最新カットと独占インタビューを公開した。今年3月にYouTubeチャンネルを開設して以来、平均再生回数300万回、登録者数70万人を瞬く間に突破した彼女。約10年ぶりとなった今回のグ