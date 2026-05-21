中日が7点差をひっくり返される痛恨のサヨナラ負け。7回、8回だけで大量リードを追いつかれると、9回に登板した牧野憲伸が森下翔太にサヨナラ弾を浴び、試合を落とした。20日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で注目が集まったのは9回の継投。7点差を追いつかれた直後の9回で守護神・松山晋也を温存。井上監督は牧野をマウンドに送り出したが、誤算となった。高木豊氏は「継投になぜなのかというのがあった」と語り、