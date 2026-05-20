フィギュアスケート女子の村主章枝さんが、サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑むサムライブルーへエールを送った。昨年１２月からテキサス州に住む村主さんは、米メディア「ＣＢＳ」の取材に応じ、北中米Ｗ杯について言及。日本代表は第１、３戦をテキサス州ダラスで戦うことから「彼らがここに来てくれるのは本当にうれしい。もう、興奮しすぎて言葉にならないくらい」と喜びを口にした。日本代表は２６選手中２３選